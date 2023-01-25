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Карчаа заявил о предвзятости инспекторов МАГАТЭ на украинских АЭС

Карчаа заявил о предвзятости инспекторов МАГАТЭ на украинских АЭС

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что из-за зависимости Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) от США, его инспекторы могут быть предвзятыми в вопросе о наличии боеприпасов на украинских АЭС.

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