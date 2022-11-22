Обзор вкусных сортов помидоров, которые подойдут для открытого грунта: выбираем томаты на новый сезон

С февраля по март наступает горячая пора посадки овощных и цветочных культур на рассаду. С осени многие огородники уже ищут новые сорта томатов, которые можно будет посеять на рассаду в следующем году.
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