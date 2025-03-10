В МТС рассказали о динамике интернет-трафика в московском метро

Большая кольцевая линия лидирует по приросту интернет-трафика в Московском метрополитене. Объем дата-трафика в сети МТС на БКЛ вырос в 2024 году на 27%, что выше темпов роста трафика во всей столичной подземке, сообщили в пресс-службе ПАО «МТС».