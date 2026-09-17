Евраев: в Ярославле восстановили движение на выезде из города в сторону Москвы

Перекрытый из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов выезд из Ярославля в сторону Москвы снова открыт, движение транспорта восстановлено.
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