Первой остановкой поезда Деда Мороза станет Тайшет

В этом году путешествие Деда Мороза по России обещает стать поистине грандиозным событием. Свой новогодний вояж главный волшебник страны начнет 19 ноября в Тайшете, городе, где берет начало Байкало-Амурская магистраль — легендарная железнодорожная артерия Сибири, сообщили в пресс-службе ВСЖД.