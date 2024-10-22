Первой остановкой поезда Деда Мороза станет Тайшет

В этом году путешествие Деда Мороза по России обещает стать поистине грандиозным событием. Свой новогодний вояж главный волшебник страны начнет 19 ноября в Тайшете, городе, где берет начало Байкало-Амурская магистраль — легендарная железнодорожная артерия Сибири, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
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