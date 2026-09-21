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test mazurok

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🚰 23 сентября Керчь частично останется без воды По измененным данным «Воды Крыма», с 1:00 до 22:00 в связи с проведением ремонтных работ будет ограничено водоснабжение в следующих районах города: -Центр; -Митридат; -Ж/Д Вокзал; -Мичурино; -450-й Квартал; -Вокзальное шоссе; -Абиссинка; -Автовокзал; -Промбаза; -Луч; -З.

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