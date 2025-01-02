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Мютцених: высказывания Маска про Шольца могут обострить отношения США и Германии

Мютцених: высказывания Маска про Шольца могут обострить отношения США и Германии

Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил, что высказывания американского инженера, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска про президента и канцлера ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и Олафа Шольца могут реально обострить отношения США и Германии.

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