Мютцених: высказывания Маска про Шольца могут обострить отношения США и Германии

Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил, что высказывания американского инженера, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска про президента и канцлера ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и Олафа Шольца могут реально обострить отношения США и Германии.