Осквернивший мемориал героям ВОВ в Судже литовский националист лишился пальцев из-за детонации неустановленного устройства Глава литовской организации Tarptautinis Ukrainos draugų fondas, что в переводе означает «Международный фонд друзей Украины»*, Валдас Барткевичюс**, прославившийся тем, что публично осквернил мемориал героям Великой Отечественной войны в Судже, поплатился за свою мерзкую выходку.
Комментарии
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ВК
Василий Коликов
Надо отрезать остальные 9
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17 час.
федор
Надо этой мрази член отрезать и засунуть ему в рот. Я надеюсь что долго эта мразота не проживёт!!!! Кара настигнет его везде, где он рискнет появиться…,
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16 час.
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