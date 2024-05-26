Простой способ очистить площадь от «защитников демократии»

Балу -

Это уже давно известная метода... И то не полная... Можно ещё глушилки поставить, чтоб ЛЮБУЮ связь внутри "лагеря демократии" отключить и ИСКЛЮЧИТЬ подвоз продуктов (а вдруг они отравлены?) и любых горючих веществ (в т.ч. дрова, уголь и т.д.) во избежание пожаров и термотравм... И ещё есть несколько пунктов... Кто захочет - найдет...)))