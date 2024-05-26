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Простой способ очистить площадь от «защитников демократии»

Простой способ очистить площадь от «защитников демократии»

Если вдруг в какой-то стране «представители гражданского общества» вдруг выйдут на площадь и начнут требовать демократии и прочих пряников, не надо их трогать.

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Комментарии
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Балу -
Это уже давно известная метода... И то не полная... Можно ещё глушилки поставить, чтоб ЛЮБУЮ связь внутри &quot;лагеря демократии&quot; отключить и ИСКЛЮЧИТЬ подвоз продуктов (а вдруг они отравлены?) и любых горючих веществ (в т.ч. дрова, уголь и т.д.) во избежание пожаров и термотравм... И ещё есть несколько пунктов... Кто захочет - найдет...)))
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15 час.
Юрий Золотарев
ГЕНИАЛЬНО!! А срут борцуны пускай в свои гитары, или в карман друг другу - бы-ыстро почувствуют всю &quot;прелесть&quot; деРЬмократии!
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9 час.

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