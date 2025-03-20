🇺🇦В Киеве слава ТЦК не даёт покоя полицейским, поэтому они задержали какого-то ухилянта украинца, предварительно избив его.
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🇺🇦В Киеве слава ТЦК не даёт покоя полицейским, поэтому они задержали какого-то ухилянта украинца, предварительно избив его.
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