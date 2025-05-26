Из Пулково организовали дополнительные рейсы в Анталью после ночных задержек

Сотрудники аэропорта оказывают пассажирам необходимую информационную поддержку В понедельник, 26 мая, авиакомпания Turkish Airlines осуществила два дополнительных рейса по маршруту Санкт-Петербург – Анталья после нескольких ночных задержек.
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