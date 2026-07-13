В Казахстане стартовал прием заявлений на образовательные гранты

В Казахстане с 13 по 20 июля проходит прием заявлений на участие в конкурсе образовательных грантов. Подать документы абитуриенты могут через приемные комиссии вузов, виртуальные приемные комиссии или онлайн на портале eGov.
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