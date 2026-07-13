Сайт города Кар...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Караганды

38 подписчиков

В Казахстане стартовал прием заявлений на образовательные гранты

В Казахстане стартовал прием заявлений на образовательные гранты

В Казахстане с 13 по 20 июля проходит прием заявлений на участие в конкурсе образовательных грантов. Подать документы абитуриенты могут через приемные комиссии вузов, виртуальные приемные комиссии или онлайн на портале eGov.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии