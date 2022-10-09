В Пентагоне признали право Украины «самим решать, как, когда и где сражаться» с Россией

В Пентагоне признали право Украины «самим решать, как, когда и где сражаться» с Россией

В Пентагоне отказались комментировать взрыв на Крымском мосту, хотя отметили, что в "курсе случившегося".

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