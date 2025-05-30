Двойной стресс перед ЕГЭ: как мошенники запугивают школьников

По словам Елясова, стресс, связанный с предстоящими экзаменами, делает подростков уязвимыми. В состоянии паники они теряют способность к критическому мышлению и следуют инструкциям мошенников: переходят по фишинговым ссылкам или активируют режим демонстрации экрана на своих смартфонах.