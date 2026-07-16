Никарагуа объявила о разрыве дипломатических отношений с Италией

Власти Никарагуа объявили о разрыве дипломатических отношений с Италией. «В свете необоснованных, агрессивных и безответственных заявлений министра иностранных дел Итальянской Республики, г-на Антонио Таяни, который с европейской надменностью оскорбил, нарушив все нормы уважения к отношениям между народами и правительствами, народ и правительство Никарагуа, что является ярким выражением нашего суверенитета и национального достоинства, мы уведомляем правительство Италии, и в частности Таяни, о разрыве всех дипломатических отношений с правительством Италии», — говорится в заявлении МИД.