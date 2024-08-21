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Белоусов поздравил военных после освобождения новых населенных пунктов в зоне СВО

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Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих Вооруженных сил России после освобождения в зоне СВО новых населенных пунктов.

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