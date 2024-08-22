«Убийца» Land Cruiser от Nissan засветился в Дубае

Несмотря на старт рекламной кампании, в рамках которой Nissan постепенно раскрывает детали дизайна нового поколения внедорожника Patrol (Y63), японский автопроизводитель продолжает тесты прототипа этой модели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии