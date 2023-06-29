В Хабаровском крае окончено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, занимавшейся незаконной рубкой пихты

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Лес - 2022» сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю на территории лесничества в районе имени Лазо задержали четверых жителей села Бичевая в возрасте от 38 до 58 лет.