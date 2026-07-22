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Царьград

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Ирина Розанова отметила независимость как ключевой принцип жизни

Ирина Розанова отметила независимость как ключевой принцип жизни

Народная артистка РФ Ирина Розанова отмечает свой 65-летний юбилей. Она уверена, что независимость и самостоятельность определяли ее жизненный путь и помогали справляться с трудностями, поддерживая как себя, так и близких.

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