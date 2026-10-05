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В сериале «Чудо» Денис Шведов играет следователя, который не может ответить, чего хочет сам

В сериале «Чудо» Денис Шведов играет следователя, который не может ответить, чего хочет сам

На Первом канале с 5 октября идёт «Чудо» — восемь серий о блогере-коуче, которая обещает миллионам людей перемены.

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