🏠 В Севастополе под суд пойдёт участница ОПГ за мошенничество с жильём граждан. Она была в розыске с 2017 года Преступная группа с 2015 года собирала персданные местных жителей и документы на их недвижимость, изготавливала на территории соседнего государства подложные нотариальные доверенности на право распоряжения чужими квартирами, сообщили в СК.