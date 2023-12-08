🏠 В Севастополе под суд пойдёт участница ОПГ за мошенничество с жильём граждан. Она была в розыске с 2017 года Преступная группа с 2015 года собирала персданные местных жителей и документы на их недвижимость, изготавливала на территории соседнего государства подложные нотариальные доверенности на право распоряжения чужими квартирами, сообщили в СК.
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