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Врач назвала три популярных ежедневных продукта, которые нужно исключить из рациона

Врач назвала три популярных ежедневных продукта, которые нужно исключить из рациона

Употребляя некоторые продукты каждый день, люди наносят непоправимый вред своему здоровью.Доктор Оливия Хедлунд призвала исключить из рациона некоторые продукты, которые многие люди употребляют каждый день.

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