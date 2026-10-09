Хатаев в первом раунде нокаутировал Маккрори на боксёрском турнире в Канаде

Российский боксёр Имам Хатаев одержал победу над представителем Северной Ирландии Пэдрэйгом Маккрори на турнире в Канаде.
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