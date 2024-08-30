Цветы раздора: Акция, лишающая учителей букетов, разделила общество на два лагеря

Накануне 1 сентября Сеть встрепенулась, обсуждая необходимость покупки цветов учителю. Общество разделилось на два лагеряЦветы вне закона? Уже не первый год в России устраивают настоящие словесные баталии на тему необходимости покупки цветов к 1 сентября.