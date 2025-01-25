Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Сенат США утвердил Пита Хегсета на пост главы Пентагона

Сенат США утвердил Пита Хегсета на пост главы Пентагона

Сегодня американский Сенат утвердил Пита Хегсета на должность министра обороны США. За его кандидатуру проголосовал 51 сенатор.

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