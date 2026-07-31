За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими

В 07-40 в Иванове на нерегулируемом перекрестке улиц Марии Рябининой и Пушкина 54-летний водитель автомобиля «Опель Астра» при повороте налево совершил наезд на переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 78-летнюю женщину, которая с травмами доставлена в больницу.