В Россию завезли на продажу несколько сотен новых семейных кроссоверов пятого поколения. Официально эта модель продавалась у нас больше двадцати лет, и сейчас ее снова везут, а ценники разбросаны очень широко.
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