Житель Кабардино-Балкарской Республики, по указанию которого экскаватором была повалена 21 сосна, предстанет перед судом

В Кабардино-Балкарии следственным отделением ОМВД России по Эльбрусскому району завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, совершённой с применением землеройной техники.
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