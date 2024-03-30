Расписание богослужений в городе Новоаннинский с 1 по 7 апреля 2024 года. 3-я Седмица Великого поста.
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Расписание богослужений в городе Новоаннинский с 1 по 7 апреля 2024 года. 3-я Седмица Великого поста.