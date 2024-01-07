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Добрые дела опасны или нет?

Добрые дела опасны или нет?

﻿﻿Мы обсуждаем инцидент на нашем региональном канале ТГ со вчерашнего дня. Два дня назад местный житель сделал замечание группе хулиганов, и начался конфликт.

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Комментарии
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Александр Шутов
Сейчас очень, сложная обстановка, видишь как избивают человека, и ты не можешь ничего сделать, а именно заступиться, то ты должен позвонить в полицию, мне как то раз пришлось позвонить как раз в полицию, звоню,! Происходит связь, музыка 1 Минута, потом голос , вы позвонили в полицию, ожидайте соединения с оператором, и опять музыка, я ждал соединения с оператором ровно 15 минут, и теперь представьте, какой результат может быть с человеком Каторого избивают, и теперь еще, пока едет машина полицейских, по приезду можете быть только один человек покалеченный подонками, и дело перейдет в глухарь, и ещё по телевизору показывали разбор одного преступления, парень заступился за девушку, побил хорошо хулиганов, и в студии прокурор обвинил заступника, по причинение увечья молодым людям, и срок, он сделал самосуд, и вопрос, вот на глазах будут бить любого человека, и никто не заступиться, почему, потому что у нас в стране закона нет?
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