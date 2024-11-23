Россия укрепляет экономическую устойчивость: золотые резервы достигли рекордных высот Ольга ВайленкоВ условиях сложной геополитической обстановки и санкционного давления Россия продолжает активно развивать внутренние финансовые инструменты и укреплять экономическую безопасность.
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