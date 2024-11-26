Подготовленная и вооруженная Францией для Киева новая 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ имени «Анны Киевской» отправилась на Украину и в скором времени появится на одном из направлений линии фронта.
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