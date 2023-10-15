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«Интер Майами» Месси в ноябре отправится в Китай. Это первый международный тур команды

«Интер Майами» Месси в ноябре отправится в Китай. Это первый международный тур команды

Американская команда, за которую выступает Лионель Месси, сыграет с двумя командами китайской Суперлиги в товарищеских матчах – с «Циндао Хайню» и «Ченду Тяньчен».

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