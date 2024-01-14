Председателю СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту нарушения жилищных прав жителей Красноярска

Сообщается, что жители одного из домов в городе Красноярске обратились в средства массовой информации с сообщением об аварийном состоянии многоквартирного дома, официально признанного таковым в 2022 году и подлежащему расселению только в 2036-ом.
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