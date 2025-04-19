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За срыв импортозамещения КИИ будут наказывать рублём, в том числе коммерчес...

За срыв импортозамещения КИИ будут наказывать рублём, в том числе коммерчес...

За срыв импортозамещения КИИ будут наказывать рублём, в том числе коммерческие компанииДо конца 2025 года все ведомства должны определить типовые значимые объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) для каждой отрасли и сроки их перевода на российское ПО, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на годовом собрании АРПП «Отечественный софт».

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