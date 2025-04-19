За срыв импортозамещения КИИ будут наказывать рублём, в том числе коммерчес...

За срыв импортозамещения КИИ будут наказывать рублём, в том числе коммерческие компанииДо конца 2025 года все ведомства должны определить типовые значимые объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) для каждой отрасли и сроки их перевода на российское ПО, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на годовом собрании АРПП «Отечественный софт».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)