За срыв импортозамещения КИИ будут наказывать рублём, в том числе коммерчес...

За срыв импортозамещения КИИ будут наказывать рублём, в том числе коммерческие компанииДо конца 2025 года все ведомства должны определить типовые значимые объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) для каждой отрасли и сроки их перевода на российское ПО, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на годовом собрании АРПП «Отечественный софт».