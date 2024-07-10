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Экс-премьер Франции предложил создать коалицию в поддержку президента

Экс-премьер Франции предложил создать коалицию в поддержку президента

Global Look Press/IMAGO/Vincent Isore Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп предложил создать в парламенте страны правоцентристскую коалицию, которая включала бы в себя депутатов-центристов и правоцентристов, для того, чтобы обеспечить этим силам большинство мест, сообщает Bloomberg.

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