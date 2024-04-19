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Переданные Киеву греческие истребители F-16 Россия разбомбит еще на аэродромах – Риттер

Переданные Киеву греческие истребители F-16 Россия разбомбит еще на аэродромах – Риттер

Все греческие истребители F-16, которые Афины намереваются передать Киеву, Россия разбомбит еще на аэродроме, заявил отставной разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер в эфире интернет-блога Dialogue Works.

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