В Кремле назовут всех планирующих приехать на 9 Мая зарубежных лидеров

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Песков.фото: vk.com/a_beglovКремль назовет всех лидеров государств и правительств, которые посетят Москву 9 мая в день празднования 80-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии