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Россия готова вернуться к поставкам титана: Boeing ищет компромисс

Россия готова вернуться к поставкам титана: Boeing ищет компромисс

Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о поиске компромиссов для приоритета отечественных самолётов при возвращении Boeing на российский рынок.

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