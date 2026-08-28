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Капитан «Акрона» Лончар извинился перед Кисляком за травму

Капитан «Акрона» Лончар извинился перед Кисляком за травму

Капитан «Акрона» Стефан Лончар рассказал, что полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк принял извинения за эпизод, в результате которого россиянин получил травму «Я после игры извинился перед Матвеем.

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