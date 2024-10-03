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Татар-информ

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Казанская епархия организовала сбор денег для участников СВО

В Казанской епархии организовали сбор денег на нужды участников специальной военной операции. Организатором сбора стала активная участница добровольческого движения в поддержку фронта и прихожанка прихода преподобного Серафима Саровского Мария Ефремова.

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