Казанская епархия организовала сбор денег для участников СВО

В Казанской епархии организовали сбор денег на нужды участников специальной военной операции. Организатором сбора стала активная участница добровольческого движения в поддержку фронта и прихожанка прихода преподобного Серафима Саровского Мария Ефремова.
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