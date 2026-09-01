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Новости Липецка

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Цифровой рубль, ипотечные каникулы и новые правила для школьников: что изменится для липчан с 1 сентября

Цифровой рубль, ипотечные каникулы и новые правила для школьников: что изменится для липчан с 1 сентября

С началом сентября в России, в том числе в Липецкой области, вступит в силу сразу несколько новых правил.

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