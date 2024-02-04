ARD: пересадка полученного из стволовых клеток хряща восстановила суставы крыс

Полученную из стволовых клеток хрящевую ткань успешно пересадили в суставы крысам. Исследование, которое может лечь в основу нового эффективного метода лечения остеоартрита, опубликовано в Annals of the Rheumatic Diseases (ARD).
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