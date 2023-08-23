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Александр Черёмин: Российский триколор утвердили депутаты Верховного Совета РСФРС, незнающие историю

Александр Черёмин: Российский триколор утвердили депутаты Верховного Совета РСФРС, незнающие историю

22 августа в России отмечается День Государственного флага. В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 1994 года, день является официальным государственным праздником.

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Комментарии
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Traveller
Почему &quot;незнающие&quot;? Эта тряпица в зале заседаний Верховного Совета РСФСР стояла на рабочих местах ныне &quot;очень даже известных&quot; Га&#39;гги Каспа&#39;ова, гр. Яковлева, Собачака, Явлинского... Ну и как вам компашка &quot;незнающих&quot;? Очень они всё хорошо знали! Это как сейчас &quot;вдруг&quot; стали клевать Украину за переименования и снос памятников. А кто &quot;задрав штаны&quot; делал такое же намного раньше и в России? Причём не везде это прошло гладко. Потому в собачаковском &quot;санХтЪ пецярбурхе&quot; не переносят на дух ЛЕНИНГРАДСКУЮ область. А мерзопакостный &quot;е-бурХ&quot; стоит в СВЕРДЛОВСКОЙ области. И памятники снесены в Москве и в &quot;санХт...&quot; тьфу, язык сломаешь, а в каждом российском небольшом городе сохранились памятники и Ленину, и Дзержинскому. И улица Ленина есть в КАЖДОМ городе России! И бойцы русской армии на Украине на своих боевых машинах и в освобождённых пунктах поднимают КРАСНЫЙ флаг победы!
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16 час.
Уя
Уфимцев я
Печально все это... И кто мне скажет что наш Гарант, юрист по образованию, этого &quot;тоже не знал&quot;?
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11 час.

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