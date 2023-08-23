Александр Черёмин: Российский триколор утвердили депутаты Верховного Совета РСФРС, незнающие историю

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Почему "незнающие"? Эта тряпица в зале заседаний Верховного Совета РСФСР стояла на рабочих местах ныне "очень даже известных" Га'гги Каспа'ова, гр. Яковлева, Собачака, Явлинского... Ну и как вам компашка "незнающих"? Очень они всё хорошо знали! Это как сейчас "вдруг" стали клевать Украину за переименования и снос памятников. А кто "задрав штаны" делал такое же намного раньше и в России? Причём не везде это прошло гладко. Потому в собачаковском "санХтЪ пецярбурхе" не переносят на дух ЛЕНИНГРАДСКУЮ область. А мерзопакостный "е-бурХ" стоит в СВЕРДЛОВСКОЙ области. И памятники снесены в Москве и в "санХт..." тьфу, язык сломаешь, а в каждом российском небольшом городе сохранились памятники и Ленину, и Дзержинскому. И улица Ленина есть в КАЖДОМ городе России! И бойцы русской армии на Украине на своих боевых машинах и в освобождённых пунктах поднимают КРАСНЫЙ флаг победы!