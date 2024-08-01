Главные новости СВО: Донбасс переходит под контроль Армии России, новые беспилотники бьют по объектам на Украине, оружие КНДР у ВС РФ, ситуация 31 июля

2 дня назад 29K прочитали Около 90 беспилотников ударили ночью по военным объектам на Украине, российские военные берут под контроль новые рубежи на Донбассе, украинцы хотят судиться с военкоматами — дайджест в материале Life.
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