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  • Лев Добрый
    Балабол, многосерийный фильм такой есть!😜👈Украина хоронит п...
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    Лучше напишите 100 тыс в месяц. Или даже 200 тыс. Так красивее будет. Всё одно никто не проверит.Украина хоронит п...
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    Вот вот пусть не спит и трясетсяМесть за Ханию бу...

Главные новости СВО: Донбасс переходит под контроль Армии России, новые беспилотники бьют по объектам на Украине, оружие КНДР у ВС РФ, ситуация 31 июля

Главные новости СВО: Донбасс переходит под контроль Армии России, новые беспилотники бьют по объектам на Украине, оружие КНДР у ВС РФ, ситуация 31 июля

 2 дня назад 29K прочитали Около 90 беспилотников ударили ночью по военным объектам на Украине, российские военные берут под контроль новые рубежи на Донбассе, украинцы хотят судиться с военкоматами — дайджест в материале Life.

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