ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Девочка услышала, как охранники шепчутся по-китайски, и прошептала миллионеру: “Не Садись В Машину

Девочка услышала, как охранники шепчутся по-китайски, и прошептала миллионеру: “Не Садись В Машину

«Не садись в машину» Лина стояла у стеклянной стены бизнес‑центра и смотрела, как город просыпается: по проспекту уже неслись первые машины, фонари гасли один за другим, а воздух был ещё прохладным, почти прозрачным.

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