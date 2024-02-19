Полицейские Татарстана задержали группу курьеров, работавших на телефонных аферистов

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали четверых подозреваемых, участвовавших в совершении мошенничеств в отношении пожилых граждан Татарстана.
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