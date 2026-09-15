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Царьград

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Михаил Мурашко заявил о снижении числа курящих в России

Михаил Мурашко заявил о снижении числа курящих в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил о снижении числа курящих граждан на IX Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради Жизни", который проходит в Москве с 14 по 18 сентября.

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