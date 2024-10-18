В Крыму поймали 23-летнюю шпионку, работавшую на СБУ

TF

Tatyana Fedotova

Ей 23. Она родилась уже в отделившейся Украине, для неё Россия с ума сошедший сосед, который напал и желает её страну уничтожить, её воспитали в ненависти к москалям. Поэтому она как раз считает себя борцом сопротивления и борется как они там считают с рашистами. Для Украины россияне фашисты. Она то хоть украинка. А сколько молодых россиян думает также как она? Профукали идиоты целое поколение, позволили врагам 30 лет промывать мозги нашей молодёжи. И что вы хотите? Враги всё расчитали наперёд. С кем молодёжь, тот в итоге и победит. Будущее за молодыми. И умными. А Россия постоянно только отвечает, её постоянно куда то втягивают, обманывают, провоцируют. И она ведётся. Как в 17 повелась, как в 90 е продалась, так и сейчас всё возможно. Не умеет наша элита кем то не восхищаться, кому то не преклоняться. Помните? Боже храни Америку? После этого народ российский возненавидел Ельцина. Но дело его не умирает. Дух его живёт и отправляет молодых. А Путин может и умный, и правда что то хочет исправить, но исправлять всегда труднее, чем сразу делать по уму