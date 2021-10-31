Ушаков: после приговора Алексееву Риге не следует критиковать Россию и Белоруссию

РИГА, 31 окт – РИА Новости. После приговора журналисту Юрию Алексееву официальной Риге должно быть неудобно высказываться о демократии в России и Белоруссии, написал на своей странице в Facebook депутат Европарламента, экс-мэр Риги Нил Ушаков.